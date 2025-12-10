L'ad del Bayern critica i propri tifosi: "Fumogeni? Inaccettabile, ci sono delle regole"

Nella sfida vinta 3-1 dal Bayern Monaco contro lo Sporting CP, i tifosi bavaresi hanno messo in mostra una maxi-coreografia con una serie di fumogeni che hanno resa suggestiva l'atmosfera del pre-partita. L'amministratore delegato del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha però criticato aspramente questo gesto, visto che va contro le regole.

Queste le parole del dirigente: "Naturalmente, non penso che sia stato un bene. Ero preoccupato che la partita potesse essere annullata a causa della scarsa visibilità. È semplicemente inaccettabile"

Poi ha aggiunto: "Vedremo ora come affronteremo la cosa. Siamo sempre in dialogo con i tifosi. Ma ce ne sono alcuni che hanno una propria definizione di diritto. Ma questo non è il diritto giusto. Ci sono regole da rispettare. Ed è per questo che non c'è niente da fare".