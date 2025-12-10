Real-City, la saga continua. Rodrygo: "Ogni partita contro di loro ha peso speciale"

Alla vigilia dell’ennesimo capitolo della saga europea tra Real Madrid e Manchester City, Rodrygo si concede un viaggio nei ricordi con il sito ufficiale della UEFA, ripercorrendo una rivalità che negli ultimi anni è diventata "un vero derby di Champions League". Non è un’esagerazione: negli ultimi quattro incroci a eliminazione diretta, una delle due squadre ha sempre estromesso l’altra, conquistando tre Champions in questo arco di tempo.

Il primo flashback è il più dolce. Nel 2022, il Real firmò una delle sue rimonte più iconiche. Entrato a gara in corso, Rodrygo segnò due gol allo scadere che trascinarono la semifinale ai supplementari, preludio al rigore decisivo di Benzema e al trionfo finale contro il Liverpool. "Forse il momento più indimenticabile della mia carriera", ammette il brasiliano.

L’anno seguente, però, arrivò la lezione. Il City dominò il ritorno a Manchester con un 4-0 che spazzò via le speranze dei Blancos. Rodrygo ricorda con amarezza soprattutto l’andata: "Potevamo chiuderla al Bernabéu". Nel 2024 la storia cambiò ancora. Un doppio confronto pirotecnico (3-3 a Madrid e 1-1 a Manchester) vide Rodrygo nuovamente protagonista e il Real prevalere ai rigori, l’ennesima prova di resilienza della squadra di Ancelotti, poi lanciata verso la 15ª Champions. L’ultimo capitolo, quello dei play-off 2024/25, ha confermato l’equilibrio della sfida ma anche la crescita della squadra spagnola, capace di controllare la doppia sfida e di chiuderla con un 3-1 al Bernabéu grazie a un ispirato Mbappé. "Ora ogni partita contro il City ha un peso speciale", conclude Rodrygo. Una rivalità moderna, già entrata nella storia d’Europa.