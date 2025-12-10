Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Real-City, la saga continua. Rodrygo: "Ogni partita contro di loro ha peso speciale"

Real-City, la saga continua. Rodrygo: "Ogni partita contro di loro ha peso speciale"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:12Calcio estero
Michele Pavese

Alla vigilia dell’ennesimo capitolo della saga europea tra Real Madrid e Manchester City, Rodrygo si concede un viaggio nei ricordi con il sito ufficiale della UEFA, ripercorrendo una rivalità che negli ultimi anni è diventata "un vero derby di Champions League". Non è un’esagerazione: negli ultimi quattro incroci a eliminazione diretta, una delle due squadre ha sempre estromesso l’altra, conquistando tre Champions in questo arco di tempo.

Il primo flashback è il più dolce. Nel 2022, il Real firmò una delle sue rimonte più iconiche. Entrato a gara in corso, Rodrygo segnò due gol allo scadere che trascinarono la semifinale ai supplementari, preludio al rigore decisivo di Benzema e al trionfo finale contro il Liverpool. "Forse il momento più indimenticabile della mia carriera", ammette il brasiliano.

L’anno seguente, però, arrivò la lezione. Il City dominò il ritorno a Manchester con un 4-0 che spazzò via le speranze dei Blancos. Rodrygo ricorda con amarezza soprattutto l’andata: "Potevamo chiuderla al Bernabéu". Nel 2024 la storia cambiò ancora. Un doppio confronto pirotecnico (3-3 a Madrid e 1-1 a Manchester) vide Rodrygo nuovamente protagonista e il Real prevalere ai rigori, l’ennesima prova di resilienza della squadra di Ancelotti, poi lanciata verso la 15ª Champions. L’ultimo capitolo, quello dei play-off 2024/25, ha confermato l’equilibrio della sfida ma anche la crescita della squadra spagnola, capace di controllare la doppia sfida e di chiuderla con un 3-1 al Bernabéu grazie a un ispirato Mbappé. "Ora ogni partita contro il City ha un peso speciale", conclude Rodrygo. Una rivalità moderna, già entrata nella storia d’Europa.

Articoli correlati
Vinicius rinnova? Allora l'Arabia Saudita cambia obiettivo, ma guarda sempre al Real... Vinicius rinnova? Allora l'Arabia Saudita cambia obiettivo, ma guarda sempre al Real
Real Madrid, Rodrygo piace in Premier League: Liverpool e Arsenal preparano l'offerta... Real Madrid, Rodrygo piace in Premier League: Liverpool e Arsenal preparano l'offerta
Rodrygo non segna da 9 mesi: eguagliato il record negativo nella storia del Real... Rodrygo non segna da 9 mesi: eguagliato il record negativo nella storia del Real Madrid
Altre notizie Calcio estero
Coppa Araba: l’Algeria chiude al comando e vola ai quarti: il quadro completo Coppa Araba: l’Algeria chiude al comando e vola ai quarti: il quadro completo
Pavard e Balerdi fuori dall'11 titolare, De Zerbi spiega: "Volevo difendere a 4 e... Pavard e Balerdi fuori dall'11 titolare, De Zerbi spiega: "Volevo difendere a 4 e costruire a 3"
Luis Enrique e Valverde, destini incrociati: stasera si affrontano per la 18esima... Luis Enrique e Valverde, destini incrociati: stasera si affrontano per la 18esima volta
Il Marsiglia vince anche grazie a Rulli: "Un po' di fortuna, sono rimasto concentrato"... Il Marsiglia vince anche grazie a Rulli: "Un po' di fortuna, sono rimasto concentrato"
Atletico Madrid, tra le sirene arabe e il rinnovo: nei prossimi giorni il futuro... TMWAtletico Madrid, tra le sirene arabe e il rinnovo: nei prossimi giorni il futuro di Koke
Champions, 2 squadre già alla fase a eliminazione diretta: il Bayern raggiunge l'Arsenal... Champions, 2 squadre già alla fase a eliminazione diretta: il Bayern raggiunge l'Arsenal
Real-City, la saga continua. Rodrygo: "Ogni partita contro di loro ha peso speciale"... Real-City, la saga continua. Rodrygo: "Ogni partita contro di loro ha peso speciale"
Newcastle, Woltemade risponde a Rummenigge: "Io pagato troppo? Non mi interessa" Newcastle, Woltemade risponde a Rummenigge: "Io pagato troppo? Non mi interessa"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
2 Nkunku via già a gennaio? Sì se arriva un'offerta accettabile. Attenzione alla pista Arabia
3 Inter, Chivu: "Rigore? Situazioni del genere capitano in ogni calcio d'angolo"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 dicembre
5 Liverpool, Slot: "Forse In Premier non fischiano quel rigore, ma abbiamo meritato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Scaroni: "Milan club mondiale, deve stare in Champions. Allegri diffonde serenità a tutti"
Immagine top news n.1 Champions League, tutti i risultati e la classifica aggiornata: Atalanta 3^, Inter 4^
Immagine top news n.2 Altro big match perso dall'Inter, stavolta con rigorino. Il Liverpool scorda Salah e festeggia
Immagine top news n.3 Palladino fa la storia e mostra la via alla sua Atalanta: surclassati i campioni del mondo
Immagine top news n.4 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, pari e patta con la Premier: Italia sempre terza
Immagine top news n.5 Inter sfortunata e punita dal VAR: il Liverpool sbanca il Meazza, risultato finale di 0-1
Immagine top news n.6 Palladino scaccia i fantasmi di Verona: la sua Atalanta vince e convince col Chelsea, 2-1 finale
Immagine top news n.7 Dopo Spalletti, per Conte c'è Mourinho in Champions: "Un allenatore vincente, c'è poco da dire"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Pellegatti: " Niente Milan-Como a Perth, è una vittoria del popolo rossonero"
Immagine news Serie A n.2 Di Gennaro: "Il Milan si può giocare lo Scudetto. Gabbia è migliorato tanto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Giacomo Ferri: "Ora il Torino mi preoccupa. Vedo un atteggiamento passivo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Liverpool, Szoboszlai: "I tifosi dell'Inter devono prendersela con l'arbitro, non con me"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Akanji mastica amaro: "È dura perdere per un rigore concesso in questa maniera"
Immagine news Serie A n.3 Inter, lungo confronto con Zwayer dopo la gara: l'arbitro è sembrato quasi costernato
Immagine news Serie A n.4 Scaroni: "Milan club mondiale, deve stare in Champions. Allegri diffonde serenità a tutti"
Immagine news Serie A n.5 Boga aggredito dai tifosi del Nizza, ora se ne andrà: proposto a Napoli, Fiorentina e Roma
Immagine news Serie A n.6 Lazio, il rinnovo di Marusic è un problema? Proposto anche a Juventus e Milan
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Sampdoria sarà trasmessa da Prime Video. Prima volta per una gara di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Alvini: "Il Frosinone mi ha dato tutto per fare bene. Tanti gol? Preferisco un calcio offensivo"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Venuti: "Gruppo sano e unito. Obiettivo salvezza, senza voli pindarici insensati"
Immagine news Serie B n.4 Un altro giovane di talento per la Reggiana: i granata si aggiudicano la corsa a Lepri
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, Odogwu: "Col Monza punto che vale oro. Castori? Ci spinge a mille”
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Daffara si prende la porta: il club valuta il riscatto, la Juve pensa al controriscatto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Tesser: "I ragazzi stanno tenendo duro e non vengono premiati per quello che fanno"
Immagine news Serie C n.2 Torna in campo la Serie C. Oggi le quattro gare dei Quarti di Finale di Coppa Italia
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: Chiricò non si ferma più
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: Liverani inguaia il suo ex capitano
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per la Pro Patria
Immagine news Serie C n.6 Potenza, Di Bari su Pandolfi: "Difficile pensare che possa scendere di categoria"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Champions League, questa sera Chelsea-Roma. Il programma completo
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's Champions League, i risultati della serata. Vittorie per Arsenal e Real
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Kuhl: "Il Chelsea è veloce, ma vogliamo portare a casa qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini prima del Chelsea: "Servono personalità, orgoglio e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.6 St. Polten-Juventus, le formazioni ufficiali: Canzi ne cambia 7. Girelli al centro dell'attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere