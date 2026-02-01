Chelsea, Cucurella: "Nell'intervallo, l'allenatore ci ha detto che dipendeva da noi"

Grande giornata per il Chelsea che ha battuto in rimonta il West Ham. Uno dei 3 gol dei Blues lo ha realizzato il terzino Marc Cucurella, che ha fine partita ha parlato così a Sky Sport: "Durante l'intervallo abbiamo parlato: alla fine si tratta della nostra mentalità e della voglia che abbiamo dimostrato nel secondo tempo, siamo molto contenti".

Sulle parole del tecnico Liam Rosenior tra primo e secondo tempo: "Ha detto che si trattava di noi: se fossimo andati sotto pressione, ma avremmo voluto la palla e giocato con sicurezza, allora avremmo avuto la possibilità di vincere".

In chiusura: "Abbiamo ottimi giocatori, un'ottima squadra: fin dall'inizio del secondo tempo abbiamo dimostrato molta energia e voglia. Se giochiamo con questa energia possiamo vincere molte partite".