Chelsea, Maresca sorride: "Cole Palmer ora ha 90 minuti, tornano Estevao e Delap"

Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara in programma contro l'Aston Villa, in Premier League. L'allenatore italiano può sorridere sul fronte dei recuperi di alcuni giocatori importanti, su tutti Cole Palmer: il nazionale inglese è tornato all'inizio di dicembre da un infortunio all'inguine che lo aveva tenuto fuori dai campi per quasi quattro mesi, ma ora il problema sembra definitivamente superato.

Il 23enne è stato sostituito in tutte le ultime tre partite di Premier League del Chelsea, ma Maresca ha rivelato che Palmer è ora abbastanza in forma da giocare per un'intera partita: "Penso che sia pronto per giocare 90 minuti" - ha detto Maresca su Palmer - ". La progressione per un giocatore è fare 45 minuti, poi un'ora, poi 70 minuti. Ha già giocato un'ora contro l'Everton. Ha giocato più di 70 contro il Newcastle, quindi penso che la progressione sia quella".

Palmer non è l'unico: "È tornato Estevao, è disponibile per sabato" - ha aggiunto Maresca - "così come anche Liam Delap". Alla domanda se il ritorno di Delap sia arrivato prima del previsto, il tecnico ha risposto: "No, non sapevamo esattamente per quanto tempo sarebbe rimasto fuori. Ma è disponibile per sabato, e anche Estevao, quindi sono molto felice per entrambi".