Chelsea, non solo Rosenior: anche ds e presidente dello Strasburgo attesi lunedì a Londra

Liam Rosenior è sempre più vicino alla panchina del Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sports News, l’attuale allenatore dello Strasbourg è destinato a diventare il nuovo head coach dei Blues, salvo imprevisti dell’ultimo minuto. Rosenior incontrerà lunedì la dirigenza del Chelsea, in un vertice che potrebbe risultare decisivo per la fumata bianca.

In parallelo, il presidente dello Strasburgo Marc Keller e il direttore sportivo David Weir sono attesi a Londra per colloqui con BlueCo e per iniziare a valutare eventuali sostituti di Rosenior. Il club londinese vuole stringere i tempi per chiudere il dopo Enzo Maresca, con l’obiettivo di ufficializzare il nuovo allenatore già nei prossimi giorni.

L’intenzione del Chelsea, infatti, è quella di arrivare alla nomina in tempo per la sfida di mercoledì contro il Fulham. Nell’ultimo impegno di campionato, contro il Manchester City, la squadra è stata guidata ad interim da Calum McFarlane, che ha strappato un pareggio per 1-1 all’Etihad grazie al gol nel finale di Enzo Fernández. Dopo la gara, McFarlane ha spiegato di essere stato informato che il nuovo allenatore potrebbe arrivare già lunedì, confermando come la transizione in casa Chelsea sia ormai alle battute finali.