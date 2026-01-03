Strasburgo, Rosenior dice addio per il Chelsea? Lui: "Non lo so. Ma qui ho amato tutto..."

Come rivelato nelle ultime ore, il Chelsea sta spingendo per convincere Liam Rosenior a lasciare lo Strasburgo in corso d'opera e approdare in Premier League sulla panchina dei Blues. I contatti sono continui e avanzati, l'affare potrebbe anche andare in porto, anche se le parti non hanno ancora stipulato un accordo, ma il club inglese ha necessità impellente di rimpiazzare Enzo Maresca quanto prima e il tecnico del Racing francese è il preferito.

Dopo il pareggio dello Strasburgo sabato sul campo del Nizza (1-1), l’allenatore inglese ha dichiarato di "non sapere" se quella sia stata la sua ultima partita sulla panchina dell'RCSA: "Non lo so, sono onesto", ha confidato a Ligue 1+. "L’ho detto in conferenza stampa, nella vita non si sa mai cosa può succedere", ha ribadito. "È difficile descrivere il legame che ho con questo gruppo. Mi sento amato, ho amato questo lavoro fin dall’inizio. La mia risposta resta la stessa: non lo so".

Insomma, Rosenior non si è sbilanciato di fronte ai giornalisti e ha preferito rimanere sulla difensiva: "Nulla è concreto, non ci sono trattative concrete. Voglio solo concentrarmi sulla squadra, sul club, che è un club magnifico. Quello che deve succedere, succederà. Devo restare concentrato sul momento presente. È una città bellissima, con persone meravigliose, un club fantastico", ha sottolineato l'allenatore inglese. Che poi si è fatto scappare una dichiarazione al tempo passato: "Ho amato tutto. I giocatori sono stati incredibili. Voglio davvero il meglio per questo club".