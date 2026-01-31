Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Kendry Paez lascia lo Strasburgo. Il Chelsea lo manda in prestito al River Plate

Kendry Paez lascia lo Strasburgo. Il Chelsea lo manda in prestito al River Plate
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 10:17Calcio estero
Michele Pavese

Nuova tappa nel percorso di crescita di Kendry Paez. Il giovane talento offensivo, di proprietà del Chelsea, si trasferisce al River Plate con la formula del prestito fino al termine del 2026, dopo essere stato richiamato dall’esperienza in Francia con lo Strasburgo.

Nei primi mesi dell’attuale stagione, Páez ha militato in Ligue 1, collezionando 21 presenze complessive tra campionato e coppe con la maglia dello Strasburgo ma con un minutaggio basso (poco più di 700' totali). Un periodo utile per confrontarsi con il calcio europeo, che ora lascia spazio a un ritorno in Sudamerica, dove il classe 2007 potrà proseguire il proprio sviluppo in un contesto altamente competitivo e ricco di pressione come quello del River Plate.

Il club di Buenos Aires arriva da un quarto posto nella Primera División 2025 e ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi, centrando due vittorie nelle prime due giornate. Un ambiente ambizioso e abituato a lottare per i vertici, ideale per accompagnare la crescita di un profilo giovane ma già molto esperto. Paez è ufficialmente diventato un giocatore del Chelsea nel maggio 2025, subito dopo aver compiuto 18 anni. Prima del trasferimento a Londra aveva già accumulato un bagaglio notevole di esperienza con l’Independiente del Valle, club con cui ha totalizzato 70 presenze tra i professionisti, mettendosi in mostra come uno dei prospetti più brillanti del calcio ecuadoriano.

Il suo talento è stato riconosciuto anche a livello internazionale: Páez vanta infatti 23 presenze con la nazionale maggiore dell’Ecuador, un dato significativo per un calciatore così giovane.

