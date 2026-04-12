Disastro Rosenior: Chelsea fuori da tutto, mai un rendimento così negativo in 47 anni

Il momento del Chelsea si fa sempre più complicato. Dopo l’eliminazione pesante in Champions League contro il Paris Saint-Germain, il club londinese continua a vivere una crisi anche in campionato, dove è arrivata un’altra sconfitta netta contro il Manchester City per 3-0. I Blues, guidati da Liam Rosenior, non vincono in Premier League dal 4 marzo e sono reduci da tre sconfitte consecutive, un dato che aumenta ulteriormente la pressione sulla squadra e sull’allenatore.

Il tecnico, arrivato a gennaio, sta faticando a invertire la rotta: in 21 partite ufficiali ha raccolto 8 sconfitte, un dato che equivale a circa il 38% di partite perse. Una percentuale che lo colloca tra i tecnici con il peggior rendimento nella storia recente del club londinese. Secondo le statistiche, tra gli allenatori con almeno 20 partite alla guida del Chelsea, un rendimento così negativo non si vedeva dal 1979, quando Danny Blanchflower registrò una percentuale di sconfitte ancora più alta.

Una crisi profonda che non riguarda solo i risultati, ma anche la continuità e la capacità della squadra di reagire nei momenti difficili. La sensazione è che il progetto tecnico sia già sotto esame, mentre il club deve ritrovare rapidamente stabilità per evitare di compromettere definitivamente la stagione.