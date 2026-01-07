Sulle orme del fratello maggiore: a 15 anni Eden Cherki è già al centro dell'attenzione

Mentre Rayan Cherki cerca di conquistare il Manchester City, il fratellino Eden, 14 anni, fa già parlare di sé sui social network. Il giovane talento, che milita nell'U15 dell’Olympique Lione, sta dimostrando di possedere una tecnica sorprendente, che ricorda quella del fratello maggiore.

Negli ultimi giorni, alcuni video di Eden sono diventati virali grazie al profilo Eyeball Football, specializzato nello scouting dei giovani. In appena 40 secondi, il centrocampista offensivo mostra dribbling stretti, giochi di gambe, cambi di direzione fulminei e una conduzione palla al piede estremamente sicura. Impressiona anche la sua capacità di usare entrambi i piedi: sa condurre il gioco con il sinistro ma calcia con precisione anche con il destro, riuscendo a segnare persino su punizione. "Ha lo stesso talento di Rayan!", commenta il profilo che ha condiviso le immagini. E in effetti, chi ha visto giocare il piccolo Cherki riconosce subito la familiarità tecnica: visione di gioco, controllo palla e abilità nelle conclusioni ricordano il percorso che ha portato il fratello a brillare.

Se Rayan ha già conquistato Pep Guardiola e i tifosi dell’Etihad con giocate e gol, Eden sembra destinato a seguire le sue orme. I prossimi mesi saranno decisivi per il giovane francese, che sta attirando l’attenzione non solo dei tifosi, ma anche degli addetti ai lavori, pronti a monitorare da vicino il suo sviluppo. L’OL può dunque sorridere: un nuovo Cherki sta crescendo nei vivai, con il talento e la determinazione che sembrano già di famiglia.