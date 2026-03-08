Manchester City, Guardiola: "Bello esserci in ogni competizione, sono tutti coinvolti"

Nella giornata di ieri, il programma del quinto turno di FA Cup si è chiuso con il successo per 3-1 del Manchester City ottenuto in rimonta ai danni del Newcastle. Risultato che ha fatto molto piacere a Pep Guardiola, che ha parlato così nella conferenza stampa post partita: "È una delle sensazioni più belle. Guardate la prestazione di Nathan [Ake], è davvero affidabile. Non ce n'è uno solo che non si sia comportato al meglio".

Rispetto al precedente incontro di Premier, il tecnico dei Citizens ha optato per diverse rotazioni avendo ottime risposte: "A volte non permetti loro di giocare per molti minuti e hai sempre quella sensazione: Ecco perché è bello partecipare a tutte le competizioni, perché è bello che siano coinvolti".

Guardiola, come da prassi, è un perfezionista e quindi oltre agli elogi non risparmia qualche critica alla sua squadra che avrebbe reso la serata ancora più perfett: “L'unico rammarico che ho oggi è che abbiamo sprecato troppe occasioni facili. Questa è l'unica cosa che dobbiamo davvero migliorare, perché è uno contro uno con il portiere, dobbiamo cercare di concludere meglio".