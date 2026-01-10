Clima teso al Tottenham, comunicato dei tifosi: "Si percepisce un calo di ambizione"

Clima teso in casa Tottenham a poche ore dalla sfida di FA Cup contro l’Aston Villa (oggi, ore 18:45). Il Tottenham Hotspur Supporters’ Trust (THST), principale gruppo di tifosi del club, ha diffuso una dura nota contro la dirigenza, accusata di aver abbassato drasticamente il livello di ambizione dopo un avvio di stagione deludente.

Nel comunicato, il Trust punta il dito contro una gestione ritenuta poco all’altezza delle aspettative: “Dalla finestra di mercato alle dichiarazioni di Thomas Frank, si percepisce un calo di ambizione. Ci viene ricordato che l’anno scorso abbiamo chiuso 17esimi e che giochiamo la Champions solo grazie alla vittoria dell’Europa League”.

Il THST chiede una svolta immediata e maggiore trasparenza: “I tifosi hanno bisogno di sentire direttamente dal consiglio di amministrazione quali siano le ambizioni del club. A partire dalla prossima sessione di mercato, va fatto ogni sforzo per dimostrare che il Tottenham è una squadra seria”.