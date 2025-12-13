C'è un nuovo candidato per il Puskas: Fatawu segna da 65 metri in Leicester-Ipswich

C'è un altro candidato al premio Puskas - che elegge ogni anno il gol più bello - a poche settimane dalla chiusura dell'anno solare 2025. Si tratta di Issahaku Abdul Fatawu, centrocampista del Leicester, che nella sfida vinta 3-1 contro l'Ipswich Town è andato a segno addirittura con un tiro lasciato partire da 65 metri di distanza dalla porta avversaria.

Al King Power Stadium le Foxes hanno raccolto un successo importante per risalire la china nella classifica della Championship inglese, dopo la retrocessione dello scorso anno.

Due minuti prima dell'intervallo e sul punteggio di 1-0, Fatawu è partito in contropiede dalla propria trequarti campo, evitando un paio di avversari, dei quali il secondo (Taylor) con un tunnel, prima di lasciar partire un sinistro che è rimbalzato davanti al portiere avversario Walton, ingannato poi dalla traiettoria che lo ha superato.

Con questa vittoria il Leicester dell'ex Atalanta e Frosinone Caleb Okoli si è portato a 3 punti di distanza dalla zona playoff, dunque in piena corsa per tornare in Premier League dopo la retrocessione della passata stagione.