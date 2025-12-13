Chelsea, Palmer: "L'infortunio non è ancora superato. Nazionale? Prima torno in forma"

Cole Palmer torna a incidere dopo il recente rientro dall'infortunio (all'inguine), ma l'attaccante inglese fa capire, come fatto dal suo tecnico Enzo Maresca, di non essere ancora al meglio delle sue condizioni.

Dopo la sfida vinta contro l'Everton anche grazie a un suo gol, Palmer ha dichiarato a Sky Sport: "Non direi ancora di essere al mio meglio" - ha dichiarato - ". Ho ancora a che fare con un infortunio. Speriamo che vada sempre meglio, ma c'è ancora un po' da fare. La situazione sta migliorando" - ha aggiunto - "grazie alle cose che ho fatto con i fisioterapisti del club. È solo una questione di non fare troppo troppo presto. Letteralmente, è solo una cosa quotidiana. Speriamo che migliori".

Sul commissario tecnico dell'Inghilterra Thomas Tuchel, presente in tribuna ad assistere al suo gol contro l'Evertom, Palmer ha aggiunto: "Non ho guardato troppo avanti ad essere onesti. Sono stato infortunato per tre mesi, ho solo bisogno di tornare in piena forma. So cosa posso offrire quando sono completamente in forma, quindi spero di arrivarci presto".

Il tecnico Enzo Maresca a Sky Sport ha dichiarato su di lui: "Abbiamo detto molte volte con Cole che siamo una squadra migliore. Sfortunatamente è stato fuori per molte partite per noi, ma ora è tornato e di sicuro ci aiuterà. Se ora può già fare più di una partita a settimana? In questo momento no. Se giocherà in Carabao Cup? No".