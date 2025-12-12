Conference League, la classifica marcatori: Mulahusejnovic aggancia Kovacevic in vetta
La corsa al titolo di capocannoniere della UEFA Conference League 2025/26 si fa sempre più avvincente. Nardin Mulahusejnović ha infatti raggiunto Franko Kovačević al comando della graduatoria grazie al gol decisivo realizzato all’84’ nella sfida tra Noah e Legia Varsavia. Una rete pesante, che permette all’attaccante bosniaco di mantenere intatta la propria striscia realizzativa: cinque partite nella fase di lega, un gol in ognuna.
Kovačević, che aveva iniziato la competizione con uno spettacolare tris contro l’AEK Atene, ha invece vissuto una serata più tranquilla. Il centravanti del Celje non segna da tre turni europei, ma resta comunque in testa, forte anche dei due gol messi a segno nel successo per 2-0 sul campo dello Shamrock Rovers nella seconda giornata. Un avvio di stagione impressionante che lo mantiene tra i protagonisti assoluti della competizione.
Alle spalle del duo di testa si conferma Marius Mouandilmadji. L’attaccante ciadiano del Samsunspor è arrivato a quota quattro reti grazie alla doppietta firmata nel 2-2 contro i norvegesi del Breidablik, prolungando il proprio momento positivo. Dietro di lui si è formato un gruppo compatto di inseguitori a tre gol: Lamine Diaby-Fadiga del Raków, Mikael Ishak del Lech Poznań, Aboubakary Koita dell’AEK Atene, Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar e Angelos Neophytou dell’Omonoia. Tutti pronti a sfruttare i prossimi impegni per rientrare nella lotta per la vetta.
