La Copa America potrebbe tornare negli Stati Uniti nel 2028. La decisione non è stata ancora ufficializzata dalla Conmebol, ma secondo quanto emerso il presidente Alejandro Domínguez avrebbe già comunicato alle dieci federazioni sudamericane la scelta durante una riunione del consiglio direttivo a Barranquilla. Una soluzione che rompe la tradizionale rotazione del torneo e che, sulla carta, avrebbe dovuto premiare l’Ecuador, ultima volta padrone di casa nel 1993.

Un ritorno dettato soprattutto dagli interessi economici

La scelta degli Stati Uniti appare legata principalmente alla forza commerciale del mercato americano. La Copa America 2024 ha registrato oltre 1,5 milioni di spettatori, con grandi affluenze negli stadi NFL e un forte seguito nelle comunità latinoamericane presenti nel Paese. Anche l’edizione del centenario del 2016, la prima disputata negli USA, si era rivelata un successo dal punto di vista organizzativo e finanziario.

Per le federazioni sudamericane, spesso alle prese con difficoltà economiche, un torneo negli Stati Uniti rappresenta un’opportunità di ricavi molto superiore rispetto a una competizione organizzata in patria. Non è un caso che il Paese sia diventato un punto di riferimento per i grandi eventi calcistici internazionali.

Un calendario complesso e le incognite da risolvere

Gli Stati Uniti, che nel 2028 diventerebbero l’unico Paese non sudamericano ad aver ospitato la Copa América più volte, stanno vivendo un periodo di grande centralità nel calcio mondiale: dopo il Mondiale per Club 2025 e il Mondiale 2026, il Paese si prepara anche ad altri grandi appuntamenti. Restano però diverse questioni aperte: la Conmebol dovrà definire date, sedi e formato della competizione, mentre il calendario potrebbe creare problemi: il 14 luglio 2028 inizieranno infatti le Olimpiadi di Los Angeles, evento che potrebbe entrare in concorrenza con la Copa América per stadi, sicurezza e attenzione mediatica.