Leonardo Jardim si prepara a interrompere la sua avventura al Flamengo. Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, l’allenatore portoghese lascerà il Mengão nonostante il successo ottenuto al primo anno sulla panchina del club, confermando una particolare tendenza iniziata dopo l’addio al Monaco: una sola stagione alla guida degli ultimi cinque club allenati.

L’addio era già nell’aria prima della sfida decisiva per il titolo contro il Palmeiras di Abel Ferreira. ESPN Brasil sostiene infatti che la separazione sarebbe stata programmata indipendentemente dall’esito della corsa al campionato e che nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

Futuro tra Medio Oriente e nazionali

Per Jardim non mancano le opportunità. Il tecnico portoghese è seguito soprattutto dal mercato mediorientale, una realtà che conosce bene dopo le esperienze sulle panchine di Al Hilal, Al Ahli Dubai, Al Rayyan e Al Ain negli ultimi anni. Non è però escluso un possibile cambio di scenario. Alcune federazioni nazionali avrebbero infatti inserito il nome dell’allenatore tra i candidati, aprendo alla possibilità di una nuova sfida mai affrontata finora nella sua carriera. Jardim, che ha allenato anche Camacha, Chaves, Beira-Mar, Sporting Braga, Olympiacos e Sporting CP, ha ancora un contratto con il Flamengo valido fino al 2027, ma l’accordo potrebbe essere risolto senza particolari ostacoli.