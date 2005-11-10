Didier Digard non nasconde l’entusiasmo alla vigilia della sua prima esperienza in Champions League. Il nuovo allenatore del Lens guiderà infatti la squadra nella trasferta contro il Lipsia, valida per la quinta giornata della fase campionato, vivendo un momento speciale della sua carriera.

L’emozione del debutto europeo

Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida alla Red Bull Arena, il tecnico francese ha raccontato con grande sincerità le proprie sensazioni. Digard ha utilizzato un’immagine particolare per descrivere l’attesa di una serata così importante: "Direi che sono come un bambino che va a Disneyland per la prima volta. Provo molta eccitazione, orgoglio, emozione e tanta voglia di fare bene e godermi lo spettacolo", ha spiegato l’allenatore del Lens.

Il Lens cerca il riscatto

Per Digard la sfida contro il Lipsia rappresenta anche un banco di prova importante dal punto di vista sportivo. Il Lens è reduce da una serie di tre sconfitte consecutive nella massima competizione europea e soprattutto dall'umiliazione contro il Como. C'è bisogno di un successo per tenere vive le speranze e riscattarsi.