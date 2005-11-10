Non c’è partita senza polemica per Neymar. Dopo il k.o. del Santos contro il Gremio per 2-0 nel campionato brasiliano, l’attaccante ha puntato il dito contro l’arbitraggio, accusando il direttore di gara di non aver tutelato i giocatori più tecnici e di aver permesso troppi interventi ai suoi danni.

"Ho subito più di dieci falli e nessun giallo, è inaccettabile"

Intervistato al termine della gara, il capitano del Santos non ha nascosto la sua rabbia: "Penso che l’arbitro abbia fatto tutto quello che voleva. Non ha dato nessun cartellino giallo. Se non sbaglio, nel primo tempo ho subito più di dieci falli. È inaccettabile".

Neymar ha poi rincarato la dose, contestando la gestione dei contrasti nei suoi confronti: "Devono rompermi una gamba prima che venga fischiato qualcosa? Io dribblo, l’avversario mi tira, mi colpisce e non viene assegnato fallo. Il fatto che io sia bravo e possa saltare gli avversari non significa che loro abbiano un vantaggio".

Santos ancora in corsa, Neymar ha ritrovato continuità

Il brasiliano ha criticato apertamente l’arbitro Ramon Abatti Abel: "È stato molto scarso, davvero molto scarso. Questo ha penalizzato la nostra squadra". Una nuova uscita sopra le righe dopo le recenti tensioni con alcuni tifosi del Coritiba. Sul campo, il Santos resta comunque in corsa per un posto nella prossima Copa Libertadores. Dopo 36 giornate occupa il nono posto con 50 punti, a quattro lunghezze dalla quarta posizione, ma dovrà vincere le ultime due gare per sperare nella qualificazione. A livello personale Neymar sta chiudendo la stagione con otto gol e tre assist in 17 presenze di campionato, anche se gli infortuni e alcune squalifiche ne hanno limitato l'impiego.