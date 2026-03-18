Coppa d'Africa assegnata a tavolino, le reazioni nel continente: "La barzelletta del secolo"

La Confederazione africana di calcio ha provocato un vero terremoto nel calcio annullando, a due mesi dalla finale della Coppa d'Africa 2025, la vittoria conquistata sul campo dal Senegal. In un ribaltamento senza precedenti, la Corte d’Appello ha assegnato il titolo al Marocco con un 3-0 a tavolino.

La decisione nasce dal ricorso presentato dalla federazione marocchina, basato sugli articoli 82 e 84 del regolamento, relativi al comportamento delle squadre e alle conseguenze in caso di interruzione o abbandono della gara. Eppure, sul campo, il Senegal aveva vinto ai supplementari grazie a un gol di Pape Gueye, in una partita segnata da forti tensioni: un rigore controverso per il Marocco, poi fallito all'ultimo secondo da Brahim Díaz, e diversi minuti di sospensione dopo l’uscita dal campo dei giocatori senegalesi in segno di protesta.

Il verdetto ha scatenato reazioni durissime in tutto il continente. In Algeria, la stampa sportiva ha parlato apertamente di scandalo: "Titolo assegnato senza essere vinto", scrivono diversi media, sottolineando l’assurdità di una decisione arrivata mesi dopo il risultato sportivo. Viene inoltre evidenziato come la sanzione derivi esclusivamente da una lettura giuridica della vicenda, in netto contrasto con quanto accaduto sul terreno di gioco.

Anche nel resto dell’Africa prevalgono stupore e incredulità. C’è chi parla di "colpo di scena clamoroso" e chi, più ironicamente, di "barzelletta del secolo", ma il punto comune è uno: la sensazione che la credibilità della competizione sia stata profondamente compromessa. In Senegal, la decisione è vissuta come uno shock senza precedenti. Tra sarcasmo e rabbia, molti tifosi faticano a credere a quanto accaduto e rivendicano un titolo "ancora vivo nella memoria e nel cuore". Intanto la battaglia è destinata a spostarsi davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport: sarà lì che si giocherà l’ultimo atto di una delle vicende più controverse nella storia della Coppa d’Africa.