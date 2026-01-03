Coppa d'Africa, avvio shock poi la rimonta del Senegal: 3-1 al Sudan e quarti di finale
È finita la prima partita valida per gli ottavi di Coppa d'Africa 2025 a Tanger: messo in difficoltà da un Sudan coraggioso, il Senegal - sprovvisto dell'ex Napoli Koulibaly squalificato - ha trovato l’energia per ribaltare lo svantaggio iniziale dopo appena 6 minuti di gioco e reagire con forza.
Tre reti, una doppietta di Papa Gueye del Villarreal e il sigillo del baby talento del PSG Mbaye (classe 2008) per il 3-1 finale che permette ai Leoni della Teranga di diventare la prima nazionale a qualificarsi ai quarti di finale del torneo continentale.
Il Senegal ora si accomoda sul divano per vedere la partita di questa sera tra Mali e Tunisia: la vincente del match (ore 20:00) sarà la futura sfidante al turno successivo della competizione.
Ottavi di finale di Coppa d'Africa, il programma
Senegal – Sudan 3-1
Mali – Tunisia (3 gennaio)
Marocco – Tanzania (4 gennaio)
Sudafrica – Camerun (4 gennaio)
Egitto – Benin(5 gennaio)
Nigeria – Mozambico (5 gennaio)
Algeria – RD Congo (6 gennaio)
Costa d'Avorio – Burkina Faso (6 gennaio)