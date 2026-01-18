Coppa d'Africa, il ct della Nigeria commosso: "Mamma, papà, scusate per il 3° posto"

"Avevo detto a mio padre e a mia madre che sarei tornato con il trofeo della Coppa d'Africa. Papà, mamma, scusate, torno solo con il terzo posto, ma è già eccezionale per me": così il commissario tecnico della Nigeria, Eric Chelle, ha commentato la vittoria dei suoi nella finale per il 3° posto giocata contro l'Egitto.

L'allenatore è sembrato molto commosso dopo la gara ed ha ammesso che questa sfida sia stata molto importante anche per il suo futuro. "È difficile oggi parlare" - ha detto al microfoni di Canal+ Sport Afrique - ". Sono orgoglioso dei miei giocatori. Hanno mostrato carattere contro una bellissima squadra egiziana". "Se non avessimo avuto questo terzo posto, sarebbe stato difficile per me continuare", ha confessato.

"Anche come allenatore" - ha poi proseguito - ". Abbiamo fatto l'esordio in Coppa d'Africa contro una squadra forte come il Mali, che poi è stato eliminato ai quarti di finale. Ci sono molte discussioni, anche sulle scelte. Ma poi alla fine di questa Coppa d'Africa siamo stati la migliore squadra sul campo, in termini di gioco, intensità e filosofia, ma fallendo ancora. Sarebbe stato difficile continuare se non fossimo arrivati terzi". Insomma, la Nigeria deve mandare giù un altro boccone amaro dopo la mancata qualificazione al prossimo Mondiale, ma il suo ct continuerà a guidare la squadra di Lookman e compagni.