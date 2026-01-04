Coppa d'Africa, spiccano due italiani nelle formazioni ufficiali di Marocco-Tanzania
Dopo essere entrato dalla panchina e in campo contro la Zambia nell'ultima partita - acclamato dai tifosi marocchini -, Achraf Hakimi torna titolare per la prima volta e in una partita della Coppa d'Africa 2025. Così recitano le formazioni titolari di Marocco-Tanzania, ottavo di finale previsto per la giornata odierna insieme a Sudafrica-Camerun (ore 20:00).
Per i Leoni dell'Atlante, comunque, sono due i volti titolari che militano in Serie A: Masina del Torino, nel centro della difesa al fianco di Aguerd, poi dalla Roma c'è El Aynaoui, grande rivelazione della ciurma di Regragui in questa CAN.
Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui, El Aynaoui, El Khannouss, Brahim Díaz, Saibari, Ez Abde, El Kaabi.
A disposizione: Ait Boudlal, Akhomach, Al Harrar, Amrabat, Belammari, Ben Seghir, Chibi, El Yamiq, En Nesyri, Igamane, Munir, Rahimi, Salah-Eddine, Talbi, Targhalline.
Allenatore: Regragui.
Tanzania (4-2-3-1): Masalanga; Job, Mohamed, Hamad, Nondo; Msanga, Miroshi; Selemani, Feisal, Mnoga; Msuva.
Allenatore: Gamondi.
Questo il tabellone degli Ottavi di finale di Coppa d’Africa
Sabato 3 gennaio
Senegal - Sudan 3-1
Mali - Tunisia 4-3 (d.c.r.)
*in neretto le qualificate ai quarti
Domenica 4 gennaio
Marocco - Tanzania ore 17:00
Sudafrica - Camerun ore 20:00
Lunedì 5 gennaio
Egitto - Benin ore 17:00
Nigeria - Mozambico ore 20:00
Martedì 6 gennaio
Algeria - Repubblica Democratica del Congo ore 17:00
Costa d’Avorio - Burkina Faso ore 20:00