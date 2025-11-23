Coppa di Portogallo, sedicesimi di finale: dopo le 3 big lusitane, ecco il turno del Braga
Nella giornata di oggi, si chiudono i sedicesimi di finale della Coppa di Portogallo (detta anche Taça de Portugal). Un turno che non ha riservato fin qui grosse sorprese, visto che le tre big del calcio lusitano ovvero Benfica, Sporting e Porto hanno vinto le rispettive sfide qualificandosi così per gli ottavi. Tra i match in programma oggi, da segnalare quello del Braga che riceverà la visita del Nacional.
Di seguito tutti i risultati di ieri validi per i sedicesimi di finale e il programma di oggi:
Sedicesimi Coppa di Portogallo
Atletico - Benfica 0-2
AFS - Academico Viseu 1-0 (d.c.d.r.)
FC Alpendorada - Casa Pia 0-3
Guimaraes - Mortagua 4-0
Covilha - Lusitano 0-2
1 Dezembro - Leiria 1-3
Estoril - Famalicao 1-2
Sporting Lisbona - Marinhense 3-0
Porto - Sintrense 3-0
*in neretto le qualificate agli ottavi
Le gare di oggi
Lusitania - Torreense
Fafe - Arouca
Vila Mea - Leixoes
Farense - Silves FC
Santa Clara - Industria
Tondela - Caldas
Braga - Nacional
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.