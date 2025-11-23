Ligue 1, 13^ giornata: Lione e Lille, tre punti per tenere il passo del terzetto di testa
Domenica importante per il calcio francese, visto che oggi va in scena gran parte della 13^ giornata di Ligue 1. Dopo i successi di Marsiglia, Lens e PSG, le inseguitrici sono chiamate a rispondere. In primis il Lione, che apre le danze sul campo dell'Auxerre. A quota 20 c'è anche il Lille, che questa sera ospita il Paris FC. Le altre 3 sfide, invece, riguardano più il lato destro della graduatoria. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Nizza-Marsiglia 1-5
Sabato 22 novembre
Lens-Strasburgo 1-0
Rennes-Monaco 4-1
PSG-Le Havre 3-0
Domenica 23 novembre
Auxerre-Lione (15.00)
Brest-Metz (17.15)
Nantes-Lorient (17.15)
Tolosa-Angers (17.15)
Lille-Paris FC (20.45)
LA CLASSIFICA
1. PSG 30*
2. Marsiglia 28*
3. Lens 28*
4. Strasburgo 22*
5. Rennes 21*
6. Lille 20
7. Monaco 20*
8. Lione 20
9. Nizza 17*
10. Tolosa 16
11. Paris FC 14
12. Le Havre 14*
13. Angers 13
14. Metz 11
15. Brest 10
16. Nantes 10
17. Lorient 10
18. Auxerre 7
*una partita in più
