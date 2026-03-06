Ufficiale Ricordate Lingard? L'ex United riparte dal Brasile: a 33 anni firma col Corinthians

Svincolato dalla fine della sua esperienza con l'FC Seoul in Corea del Sud dall'1 gennaio, Jesse Lingard era svincolato e libero di firmare con qualsiasi club e alla fine l'ex talento del Manchester United a 33 anni ha deciso di volare in Brasile e firmare per il Corinthians. L'arrivo del trequartista inglese è stato reso noto tramite comunicato ufficiale del Timão, "con un contratto valido fino alla fine del 2026, con opzione di rinnovo automatico fino alla fine del 2027 in caso di raggiungimento di determinati obiettivi stabiliti nel contratto", viene precisato dal suo nuovo club.

Cresciuto nelle giovanili del Manchester United, Lingard ha vissuto l'inizio della sua carriera tra vari prestiti a società di Premier League, fino a stabilirsi definitivamente nello United nel 2016, anno in cui segnò il gol vittoria nella finale di FA Cup contro il Crystal Palace. Con l'Inghilterra ha disputato la Coppa del Mondo 2018 in Russia, fino al quarto posto, poi nel 2021 il passaggio al West Ham, con l'approdo successivo al Nottingham Forest. Svincolatosi nell'estate del 2023, ha scelto di lasciare la sua patria e approdare appunto all'FC Seoul. Fino al Corinthians oggi.

Lingard indosserà la maglia numero 77 del club e si sta già allenando con il gruppo, sotto la guida dello staff tecnico di Dorival Junior, ex CT del Brasile. Sarà a disposizione per le partite ufficiali solamente una volta risolte tutte le pratiche burocratiche relative al suo trasferimento.