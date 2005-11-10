Manchester United, pari beffa col Tottenham. Carrick: "Molto deluso dal risultato"

"Sono profondamente deluso dal risultato, senza dubbio". Inizia così la conferenza stampa di Michael Carrick, dopo l'1-1 tra il suo Manchester United e il Tottenham con il pareggio degli Spurs arrivato quasi sul gong finale. "Una prestazione altalenante, a essere totalmente onesto. Penso che sia stata dura, sicuramente impegnativa la prima parte. Non siamo riusciti a trovare un modo per entrare in partita, sia con la palla che senza, eravamo un po' fuori forma.

A volte un po' fuori forma, un po' più lenti nel prendere decisioni, un po' non vedevamo bene il passaggio, non vedevamo lo spazio, semplicemente non c'era. A volte succede. Non vogliamo che succeda, ma a volte può succedere, e probabilmente si è diffuso un po' troppo nella squadra. Ma i ragazzi hanno cercato di fare le cose giuste, semplicemente non ci siamo riusciti. E poi abbiamo aperto certi spazi quasi cercando di pressare, cercando poi di inseguire le cose, il che poi rende gli spazi un po' più grandi.

Penso che i ragazzi siano rientrati in partita nel primo tempo, verso la fine del primo tempo. Stava arrivando, ma ne abbiamo parlato un po' nell'intervallo. Un grande miglioramento nel corso del secondo tempo, man mano che la partita procedeva e ci siamo messi in gioco Eravamo in un'ottima posizione verso la fine della partita, e poi non siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo trovare un modo per farlo. È successo un paio di volte, in modi diversi ovviamente, abbiamo subito due gol nel finale che ci hanno fatto buttare via due vittorie, e questo cambia molte cose. Cambia molte sensazioni per noi stessi, cambia i punti e la prospettiva, quindi dobbiamo migliorare nel gestire le partite: questo è certo, una volta che ci troviamo in una buona posizione".