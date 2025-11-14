Cristiano Ronaldo, rosso e polemiche. Ora rischia anche per il Mondiale: quante partite salta

Che serataccia per Cristiano Ronaldo. Al 61' della sfida contro l'Irlanda l'attaccante dell'Al-Nassr è stato espulso per una gomitata a Dara O'Shea, sul punteggio di 2-0 per i rivali. L'arbitro Glenn Nyberg lo ha dapprima ammonito, per poi tornare sui suoi passi estraendo il rosso dopo la revisione del VAR.

CR7 ha lasciato il campo incassando gli sfottò del pubblico di casa, al quale ha rivolto applausi ironici uscendo dal campo, per poi prendersela anche con dei membri della panchina avversaria.

Quante partite salterà Cristiano Ronaldo?

Dopo il rosso Cristiano Ronaldo ora rischia una squalifica che potrebbe estendersi fino al Mondiale del 2026. La gomitata potrebbe costargli fino a tre partite ufficiali, secondo i regolamenti FIFA. Bisogna considerare che al Portogallo rimane una sola partita di Qualificazione, contro l'Armenia, con i lusitani primi nel girone F a +2 dall'Ungheria di Marco Rossi (che nell'ultima sfida se la vedrà proprio con l'Irlanda per tentare il sorpasso).

C'è da considerare che la squalifica riguarderà solamente i match ufficiali. In caso di qualificazione diretta al Mondiale dunque, CR7 potrebbe perdersi l'esordio dei suoi, o magari le prime due gare della fase a gironi. In caso di playoff, potrebbe invece guardare i suoi giocarsi tutto, da casa. Guardando il regolamento, nel migliore dei casi potrebbe salterebbe solo una o due partite ufficiali.

Il ct Martinez: "Non c'è violenza, è stato sfortunato"

Al termine della sfida il ct Roberto Martinez ha dichiarato in merito: "Abbiamo parlato, penso che sia difficile per un giocatore come Cristiano che è in area in una situazione come quella. Ha avuto un contatto costante con i difensori, lo ha afferrato. Non c'è violenza, cerca di respingerlo. È stato sfortunato. Credo che l'angolazione delle immagini renda la situazione peggiore di quanto sia realmente accaduto. È il suo primo cartellino rosso in Nazionale, è incredibile".

Poi ha aggiunto: "Quello che gli ho detto è stato: 'Ci stiamo preparando per la prossima partita, ne hai vinte tante con la nazionale. Quello che è successo è quello che succede nel calcio. La reazione è stata buona, abbiamo lottato, abbiamo mostrato coraggio. Ora è il momento di prepararci per la prossima'.