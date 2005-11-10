Alverca, il portiere Mateus Mendes aggredisce un avversario: il club lo licenzia
Michele Pavese
L’Alverca ha deciso di interrompere il rapporto contrattuale con il portiere brasiliano Mateus Mendes, 27 anni, in seguito all’episodio avvenuto durante la sfida di campionato della squadra B contro l’Oliveira do Hospital.
Il club portoghese, attraverso un comunicato ufficiale, ha spiegato che la decisione è arrivata "in seguito ai fatti accaduti" durante il match, condannando il comportamento del proprio tesserato e presentando le proprie scuse alla società avversaria, ai giocatori, allo staff tecnico, ai dirigenti e ai tifosi: "L’FC Alverca non può accettare comportamenti di questa natura, che contrastano apertamente con i valori dello sport, il rispetto dell’avversario e i principi del fair play che devono guidare la condotta di tutti", ha scritto il club.
La società ha inoltre ribadito il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione, sottolineando l’importanza di agire "con fermezza, responsabilità e attraverso i canali istituzionali adeguati". "Rappresentare l’Alverca significa anche difendere questi valori e assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Ci sono comportamenti che non possono e non devono essere tollerati", conclude la nota del club.