Alverca, il portiere Mateus Mendes aggredisce un avversario: il club lo licenzia

L’Alverca ha deciso di interrompere il rapporto contrattuale con il portiere brasiliano Mateus Mendes, 27 anni, in seguito all’episodio avvenuto durante la sfida di campionato della squadra B contro l’Oliveira do Hospital.

Il club portoghese, attraverso un comunicato ufficiale, ha spiegato che la decisione è arrivata "in seguito ai fatti accaduti" durante il match, condannando il comportamento del proprio tesserato e presentando le proprie scuse alla società avversaria, ai giocatori, allo staff tecnico, ai dirigenti e ai tifosi: "L’FC Alverca non può accettare comportamenti di questa natura, che contrastano apertamente con i valori dello sport, il rispetto dell’avversario e i principi del fair play che devono guidare la condotta di tutti", ha scritto il club.

La società ha inoltre ribadito il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione, sottolineando l’importanza di agire "con fermezza, responsabilità e attraverso i canali istituzionali adeguati". "Rappresentare l’Alverca significa anche difendere questi valori e assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Ci sono comportamenti che non possono e non devono essere tollerati", conclude la nota del club.