Barcellona, Laporta sul Pallone d'Oro a Yamal: "Merita di vincerlo. Lui favorito? La pensa così"

Il presidente del Barcellona Joan Laporta si è recato questa mattina a Sitges, un comune della Catalogna, per una cerimonia in suo onore. Al termine della cerimonia, il numero uno blaugrana ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. A partire dalla corsa di Lamine Yamal per la conquista del Pallone d'Oro.

Certezza

Laporta ha sostenuto le aspirazioni del campione del mondo a 19 anni e ricordato la stratosferica stagione disputata, prima dell'apertura del 2026/27: "Credo che abbia disputato una stagione fantastica; inoltre, ha vinto titoli molto importanti, come la Liga e il Mondiale, e penso che meriti di vincere il Pallone d’Oro", le parole riprese da MARCA.

Il dibattito

Come ogni anno, c'è un forte dibattito attorno all'assegnazione del premio individuale più prestigioso dell'anno, mentre il presidente del Barcellona ha commentato le recenti dichiarazioni di Yamal sul sentirsi favorito per il Pallone d'Oro: "Lui la pensa così e mi sembra un bene che lo esprima in questo modo: è un ragazzo molto sincero, molto diretto e molto giovane, e questo va sempre tenuto presente", ha dichiarato. Poi ha commentato il lavoro di Hansi Flick, allenatore blaugrana: "Quello che mi piace molto è il modo in cui Flick gestisce i giocatori", intanto il calendario della formazione catalana riserverà un "ottobre caldo", con scontri di altissimo livello.