I campioni di oggi giocherebbero in passato? Tello: "Yamal non sarebbe stato titolare nel 2012"

Ma i campioni di oggi sarebbero stati titolari nelle grandi squadre del passato? Quante volte nella vita gli appassionati di calcio si saranno fatti questa annosa domanda generazionale, buona per creare furenti dibattiti ma che chiaramente non può avere una conferma o una smentita.

Tello: "Yamal non avrebbe giocato nel suo Barcellona"

A intervenire nella discussione è stato anche l'ex canterano del Barcellona, con un passato pure in Serie A con la maglia della Fiorentina, Cristian Tello. Nel corso dell'intervista concessa al quotidiano catalano Sport, l'ex esterno ha parlato nello specifico di Lamine Yamal, sostenendo come sebbene il giovane talento spagnolo avesse certamente le qualità per entrare in prima squadra, avrebbe avuto molte più difficoltà ad affermarsi nel 'suo' Barcellona.

"Non credo che Lamine Yamal sarebbe stato titolare al Barça nel 2012", le parole di Tello, che ha poi spiegato: "La competizione era particolarmente agguerrita all'epoca, con giocatori del calibro di Lionel Messi, Pedro, David Villa e Alexis Sanchez. Questa generazione d'oro rendeva molto difficile per un giovane giocatore, anche talentuoso come Yamal, conquistarsi un posto da titolare".