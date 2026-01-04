Liga, l'Atletico viene riacciuffato dalla Real Sociedad: 1-1. Raspadori in campo dal 72'

Finisce pari la sfida valida per il 18° turno della Liga tra Real Sociedad e Atletico Madrid. Dopo la rete di Sorloth al 50', i baschi hanno pareggiato infatti con Guedes al 55'. Venti minuti scarsi in campo per l'uomo mercato Giacomo Raspadori, sospeso tra Roma e Lazio, ma intanto entrato al 72' tra le fila dei colchoneros al posto di Koke: per lui si segnala pure un cartellino giallo al 79' a causa di una trattenuta ai danni di un avversario. Biancorossi quarti in classifica con 38 lunghezze.

Il programma completo della 18^ giornata di Liga

Venerdì 2 gennaio

Rayo Vallecano - Getafe 1-1

Sabato 3 gennaio

Celta Vigo - Valencia 4-1

Osasuna - Athletic Club 1-1

Elche - Villarreal 1-3

Espanyol - Barcellona 0-2

Domenica 4 gennaio

Siviglia - Levante 0-3

Real Madrid - Real Betis 5-1

Alaves - Real Oviedo 1-1

Maiorca - Girona 1-2

Real Sociedad - Atletico Madrid 1-1

La classifica de LaLiga

Barcellona 49 (19 partite giocate)

Real Madrid 45 (19)

Villarreal 38 (17)

Atlético Madrid 38 (19)

Espanyol 33 (18)

Betis 28 (18)

Celta Vigo 26 (18)

Athletic Bilbao 24 (19)

Elche 22 (18)

Getafe 21 (18)

Siviglia 20 (18)

Osasuna 19 (18)

Alavés 19 (18)

Rayo Vallecano 19 (18)

Real Sociedad 18 (18)

Maiorca 18 (18)

Girona 18 (18)

Valencia 16 (18)

Levante 13 (17)

Oviedo 12 (18)