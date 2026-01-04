Camerun ai quarti di finale di Coppa d'Africa. I Leoni Indomabili superano il Sudafrica
Il Camerun approda ai quarti di finale di Coppa d'Africa superando a Rabat il Sudafrica. Finisce 2-1 grazie alle reti di Tchamadeu e Kofane, con Makgopa che a due minuti dalla fine prova a tenere in vita i bafana bafana. I Leoni Indomabili sfideranno il 9 gennaio i padroni di casa del Marocco.
Questo il quadro completo degli ottavi di finale:
Senegal - Sudan 3-1
6' Abdallah (Sud), 29' e 45' +3 Pape Gueye (Sen), 77' Mbaye (Sen)
Mali - Tunisia 1-1 dts (3-2 dcr)
88' Chaouat (T), 90' + 6 Sinayoko rig. (M)
Marocco - Tanzania 1-0
64' Brahim Diaz
Sudafrica - Camerun 1-2
34' Tchamadeu (C), 47' Kofane (C), 88' Makgopa (S)
Egitto - Benin (5 gennaio, ore 17)
Nigeria - Mozambico (5 gennaio, ore 20)
Algeria - RD Congo (6 gennaio, ore 17)
Costa d'Avorio - Burkina Faso (6 gennaio, ore 20)