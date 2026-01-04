Jobe ancora lontano da Jude, ma il Dortmund non si arrende: fiducia totale in Bellingham jr
Il Borussia Dortmund è pronto a confermare piena fiducia a Jobe Bellingham, nonostante un avvio complicato della sua esperienza in Germania. Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, il club giallonero intende continuare a puntare sul giovane centrocampista anche dopo le difficoltà incontrate nei primi mesi dopo il trasferimento estivo.
Arrivato in estate dal Sunderland, Bellingham non è ancora riuscito a incidere con continuità in Bundesliga, dove finora ha collezionato un solo assist. A complicare ulteriormente il suo percorso c’è anche la squalifica attualmente in corso, arrivata dopo il cartellino rosso rimediato nella penultima gara disputata dal Dortmund prima della pausa natalizia.
Nonostante questi ostacoli, in casa Borussia Dortmund filtra fiducia sul percorso di crescita del classe 2005. La società considera il suo inserimento un investimento a medio-lungo termine e ritiene che, una volta superata questa fase di adattamento, Bellingham possa esprimere al 100% il proprio potenziale nel calcio tedesco. Sulle orme di suo fratello Jude.