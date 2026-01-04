Real, Xabi Alonso si gioca la panchina e chiede Ruben Neves come rinforzo invernale

Il Real Madrid e Xabi Alonso sono attesi da un passaggio cruciale della stagione. Domenica i Blancos affronteranno il Betis con un solo obiettivo: vincere. Il successo del Barcellona sul campo dell’Espanyol ha infatti alzato l’asticella della pressione. Subito dopo, spazio alla Supercoppa di Spagna, con una semifinale contro l’Atletico de Madrid e l’eventuale finale. Secondo la stampa spagnola, questo ciclo di partite non vale solo trofei e classifica: è qui che mister Xabi Alonso si gioca il posto.

In caso di risultati negativi nei prossimi giorni, il destino del tecnico basco potrebbe essere segnato. Una pressione ulteriore, aggravata dall’assenza di Kylian Mbappé, anche se filtra un cauto ottimismo su un suo possibile recupero in tempo per la sfida con i Colchoneros. Nel frattempo, Alonso continua a chiedere rinforzi a una dirigenza che, però, non sembra intenzionata a muoversi con decisione sul mercato.

Secondo Cadena COPE, c’è un profilo che l’allenatore vorrebbe portare a Madrid: Rúben Neves, centrocampista dell’Al-Hilal. In scadenza a giugno, il portoghese potrebbe lasciare Riyad a cifre contenute già a gennaio. "È nostro dovere essere attenti: siamo soddisfatti della rosa, ma dobbiamo cogliere eventuali opportunità", ha spiegato Alonso nell'ultima conferenza stampa. Resta però il nodo delle reali intenzioni del club, che al momento sembra orientato a proseguire con l’organico attuale.