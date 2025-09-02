Ufficiale Dal Chelsea allo Strasburgo... e ritorno, ora prestito allo Swansea: la folle estate di Samuels-Smith

Nuova avventura per Ishe Samuels-Smith. Il giovane terzino sinistro inglese, 19 anni, ha completato il trasferimento in prestito dal Chelsea allo Swansea City per l’intera stagione 2025/26. Il difensore, reduce dal rientro a Stamford Bridge dopo essere stato ceduto a titolo definitivo allo Strasburgo appena due mesi fa, sarà a disposizione del tecnico Alan Sheehan per rafforzare il reparto difensivo dei gallesi, attualmente settimi in Championship dopo le prime quattro giornate.

Samuels-Smith arriva con grande entusiasmo e con la volontà di sfruttare questa importante occasione per crescere a livello competitivo. Fresco di prima convocazione con l’Inghilterra Under 20, il giovane laterale offrirà un’alternativa preziosa sul lato mancino, andando ad affiancare e a contendere il posto a Josh Tymon.

Il classe 2006 ha già maturato esperienze significative nel settore giovanile di Everton e Chelsea, lavorando anche con l’ex nazionale Leighton Baines ai Toffees. Ora, però, è il momento di dimostrare il proprio valore a livello professionistico in un campionato impegnativo come la Championship.

Nelle sue prime parole da giocatore dello Swansea, Samuels-Smith ha spiegato: "L’interesse del club c’è sempre stato e sono felice che l’operazione si sia conclusa. Questo è un prestito importante per me: il calcio è fatto di esperienza e ogni passo può avere un grande impatto sulla carriera. So che non sarà facile entrare subito in squadra, ma bisogna combattere e meritarsi il posto. È così che il gruppo diventa più forte e io voglio dare il mio contributo".