Dal Triplete col Barcellona a commesso in Francia: Mathieu racconta il cambio vita radicale

Il passaggio dal campo alla quotidianità non è stato indolore per Jérémy Mathieu. L’ex difensore francese ha raccontato i motivi che lo hanno portato a lavorare presso un punto Intersport di Aix-en-Provence, spiegando come la scelta sia maturata dopo un tentativo, non riuscito, di restare nel mondo del calcio.

“Ho cercato di rimanere nel calcio, come tutti”, ha ammesso Mathieu, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo sperava di intraprendere un nuovo percorso professionale nello stesso ambiente. Il fallimento di quell’obiettivo, però, lo ha spinto a cambiare strada: “Alla fine sono entrato in Intersport per avere una vita sociale”. Una frase che racconta molto del momento attraversato dall’ex nazionale, capace di vincere addirittura il triplete con il Barcellona.

Mathieu ha anche rivelato di aver vissuto un periodo di depressione dopo la fine della carriera, senza però entrare nei dettagli di una situazione personale complessa. Ha accennato all’esistenza di un procedimento legale in corso in Francia, che lo riguarda direttamente: “Non posso parlarne, mi sta causando molti problemi. Posso solo dire che mi stanno giudicando”.

Chiarito anche un punto sul futuro: l’esperienza lontana dai riflettori non sarà definitiva. “Non lo farò per sempre”, ha concluso Mathieu. “È stata una soluzione temporanea, solo per ritrovare una vita sociale”. Una confessione sincera, che racconta l’altra faccia del dopo-carriera.