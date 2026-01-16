De Zerbi ribatte: "Le critiche non mi fanno scappare da Marsiglia, anzi mi caricano"

Nonostante i risultati complessivamente positivi, l’avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina dell’Olympique Marsiglia continua a essere accompagnata da un coro di critiche proveniente dai media francesi. Un clima di scetticismo che ha alimentato le voci di un possibile addio a fine stagione, con il nome del tecnico bresciano accostato con insistenza al Manchester United.

Intervenuto in conferenza stampa questo venerdì, l'ex allenatore del Brighton ha voluto fare chiarezza sul suo futuro con una vera e propria dichiarazione d'intenti: "Le critiche, passate o future, non cambieranno mai il mio modo di lavorare né la mia voglia di restare in questo club. Che arrivino dalle radio, da ex giocatori o da chi vuole solo colpire la società — o persino da chi è infastidito dal fatto che io sia italiano — non sposteranno di un millimetro ciò che penso di Marsiglia e dell’OM. Le critiche non mi faranno scappare; al contrario, producono l'effetto opposto: mi danno ancora più forza".

Sotto contratto con i focesi fino al giugno 2027, De Zerbi ha dunque ribadito la sua ferma volontà di proseguire il progetto intrapreso al Vélodrome, allontanando le sirene della Premier League. L'OM in classifica è molto lontano dal PSG e soprattutto dal Lens, capolista della Ligue 1 con 40 punti.