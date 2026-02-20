Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Benfica, Mourinho non cita il caso Vinicius: "Dura gestire emotivamente quanto accaduto"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:55Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Niente conferenza stampa classica alla vigilia, ma un messaggio diretto ai tifosi. José Mourinho ha scelto i microfoni del canale ufficiale del club per fare il punto prima della sfida casalinga contro l’Aves SAD, valida per la ventitreesima giornata di campionato, tornando anche su quanto accaduto nella recente gara contro il Real Madrid.

Alla domanda sulle condizioni della squadra, lo Special One non ha nascosto le difficoltà: “È stata una partita durissima sotto ogni punto di vista. Fino al 50° minuto il livello di impegno fisico, tattico e mentale è stato massimo. Una gara di quel livello richiede una concentrazione totale”. Poi il riferimento a ciò che è seguito: “Dal 51' in poi, e non solo fino al fischio finale, non è stato semplice gestire emotivamente quello che è successo e che continua ad accadere”.

Il riferimento è all’episodio che ha segnato il match di Champions League, vinto 1-0 dal Real Madrid, con le proteste di Vinícius Júnior per presunti insulti razzisti attribuiti a Gianluca Prestianni. Un contesto pesante, che ha inevitabilmente lasciato strascichi. Nonostante tutto, Mourinho guarda avanti: “C’è una partita domani ed è fondamentale per le nostre ambizioni e per i nostri sogni. Dobbiamo concentrarci, resettare e cercare di giocare al massimo livello”. Il passato recente pesa, ma il presente impone risposte immediate.

