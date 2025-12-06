Dinamo Kiev corsara: l'eurorivale della Fiorentina arriva al meglio al match del Franchi
Se da una parte la Fiorentina affonda sempre di più perdendo anche oggi per 3-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, dall'altra i prossimi rivali dei viola in Conference League vivono invece un sabato positivo. La Dinamo Kiev, infatti, si aggiudica il suo contro di campionato andando a vincere per 1-2 sul campo del Kudrivka. Un successo che porta la formazione di Kostyuk al quinto posto nel massimo campionato ucraino, a -9 dalla coppia di testa formata da LNZ Cherkasy e Shakhtar.
IL CALENDARIO DELLA FIORENTINA IN CONFERENCE LEAGUE
Giovedì 11 dicembre: Fiorentina-Dinamo Kiev (ore18.45)
Giovedì 18 dicembre: Losanna-Fiorentina (ore 21.00)
