Prosegue il volo del Lens in vetta alla Ligue 1: Thauvin e compagni battono il Nantes
La Ligue 1 continua ad avere un'attesa e straordinaria protagonista: si tratta del Lens, che dimostra di non soffrire di vertigini vincendo per 1-2 sul campo del Nantes. In rete l'ex Udinese Thauvin e Said, mentre i padroni di casa avevano segnato il momentaneo 1-1 con El Arabi. PSG, in campo questa sera contro il Rennes, 'cacciato' momentaneamente a -4. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
LIGUE 1 - 15ª GIORNATA
Brest-Monaco 1-0
Lille-Marsiglia 1-0
Nantes-Lens 1-2
Tolosa-Strasburgo
PSG-Rennes
Nizza-Angers
Auxerre-Metz
Le Havre-Paris FC
Lorient-Lione
CLASSIFICA
1. Lens 34*
2. Paris Saint-Germain 30
3. Marsiglia 29*
4. Lilla 29*
5. Lione 24
6. Rennes 24
7. Monaco 23*
8. Strasburgo 22
9. Brest 19*
10. Nizza 17
11. Tolosa 17
12. Angers 16
13. Paris FC 15
14. Lorient 14
15. Le Havre 14
16. Nantes 11*
17. Metz 11
18. Auxerre 9
*una gara in più