Prosegue il volo del Lens in vetta alla Ligue 1: Thauvin e compagni battono il Nantes

La Ligue 1 continua ad avere un'attesa e straordinaria protagonista: si tratta del Lens, che dimostra di non soffrire di vertigini vincendo per 1-2 sul campo del Nantes. In rete l'ex Udinese Thauvin e Said, mentre i padroni di casa avevano segnato il momentaneo 1-1 con El Arabi. PSG, in campo questa sera contro il Rennes, 'cacciato' momentaneamente a -4. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

LIGUE 1 - 15ª GIORNATA

Brest-Monaco 1-0

Lille-Marsiglia 1-0

Nantes-Lens 1-2

Tolosa-Strasburgo

PSG-Rennes

Nizza-Angers

Auxerre-Metz

Le Havre-Paris FC

Lorient-Lione

CLASSIFICA

1. Lens 34*

2. Paris Saint-Germain 30

3. Marsiglia 29*

4. Lilla 29*

5. Lione 24

6. Rennes 24

7. Monaco 23*

8. Strasburgo 22

9. Brest 19*

10. Nizza 17

11. Tolosa 17

12. Angers 16

13. Paris FC 15

14. Lorient 14

15. Le Havre 14

16. Nantes 11*

17. Metz 11

18. Auxerre 9

*una gara in più