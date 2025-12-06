Tris del Manchester City, 2 assist di Cherki: "Abbiamo lavorato molto per giocare bene"

Giornata importante per il Manchester City che, battendo per 3-0 il Sunderland, si è portato a -2 dall'Arsenal battuto a sua volta dall'Aston Villa. A fine partita Rayan Cherki, autore di 2 assist, ha parlato a BBC MOTD: "Sono davvero orgoglioso. Abbiamo lavorato per molte settimane per questo, abbiamo giocato molto bene. Difendiamo e attacchiamo davvero bene. Ho lavorato per questo, conosco la mia qualità che è la mia tecnica. Quando gioco con Phil [Foden], Erling [Haaland] e Omar [Marmoush], è molto importante dare loro i palloni giusti".

Per la vittoria di oggi è stato importante il primo gol, arrivato su un suo assist: "È difficile quando la squadra si presenta in difesa con 10 giocatori in area, è complicato. Per Ruben [Dias] è la prima volta e l'ultima perché il gol è stato incredibile".

Terza vittoria consecutiva per il City, in un'annata in cui vuole essere protagonista in ambito nazionale ed Europeo: "Vogliamo vincere tutte le partite, non vogliamo subire gol. Per noi è importante difendere bene perché poi possiamo attaccare meglio". In chiusura, Cherki mostra di essere già concentrato sul match di Champions contro il Real Madrid: "Siamo molto orgogliosi di poter dare una gioia ai tifosi. Lavoreremo tutta la settimana per la prossima partita".