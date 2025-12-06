L'Alaves vince di rigore: Boye regala i 3 punti ai biancoblu contro la Real Sociedad

Dopo il 2-0 del Villarreal sul Getafe, arriva un'altra vittoria casalinga: a conquistare i 3 punti è l'Alaves, superando la Real Sociedad con il punteggio di 1-0. Decisivo il rigore di Boye, trasformato nel recupero del primo tempo. Biancoblu noni in classifica, mentre la squadra ospite rimane nel mucchio selvaggio delle formazioni a quota 16 (che comprende anche Siviglia, Elche, Celta Vigo e Rayo Vallecano). Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

LALIGA - 15ª GIORNATA

Oviedo-Maiorca 0-0

Villarreal-Getafe 2-0

Alaves-Real Sociedad 1-0

Real Betis-Barcellona

Athletic-Atletico Madrid

Elche-Girona

Valencia-Siviglia

Espanyol-Rayo Vallecano

Real Madrid-Celta Vigo

Osasuna-Levante

CLASSIFICA

1. Barcellona 37 *

3. Real Madrid 36*

2. Villarreal 35*

4. Atletico Madrid 31*

5. Betis 24

6. Espanyol 24

7. Getafe 20*

8. Athletic Bilbao 20*

9. Alavés 18*

10. Real Sociedad 16*

11. Siviglia 16

12. Celta Vigo 16

13. Elche 16

14. Rayo Vallecano 16

15. Maiorca 14*

16. Valencia 13

17. Osasuna 12

18. Girona 12

19. Oviedo 10*

20. Levante 9

* una partita in più