L'Alaves vince di rigore: Boye regala i 3 punti ai biancoblu contro la Real Sociedad
Dopo il 2-0 del Villarreal sul Getafe, arriva un'altra vittoria casalinga: a conquistare i 3 punti è l'Alaves, superando la Real Sociedad con il punteggio di 1-0. Decisivo il rigore di Boye, trasformato nel recupero del primo tempo. Biancoblu noni in classifica, mentre la squadra ospite rimane nel mucchio selvaggio delle formazioni a quota 16 (che comprende anche Siviglia, Elche, Celta Vigo e Rayo Vallecano). Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
LALIGA - 15ª GIORNATA
Oviedo-Maiorca 0-0
Villarreal-Getafe 2-0
Alaves-Real Sociedad 1-0
Real Betis-Barcellona
Athletic-Atletico Madrid
Elche-Girona
Valencia-Siviglia
Espanyol-Rayo Vallecano
Real Madrid-Celta Vigo
Osasuna-Levante
CLASSIFICA
1. Barcellona 37 *
3. Real Madrid 36*
2. Villarreal 35*
4. Atletico Madrid 31*
5. Betis 24
6. Espanyol 24
7. Getafe 20*
8. Athletic Bilbao 20*
9. Alavés 18*
10. Real Sociedad 16*
11. Siviglia 16
12. Celta Vigo 16
13. Elche 16
14. Rayo Vallecano 16
15. Maiorca 14*
16. Valencia 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Oviedo 10*
20. Levante 9
* una partita in più