Aston Villa, Emery dopo il successo sull'Arsenal: "Sono così felice, Premier la priorità"

Oggi alle 19:11Calcio estero
Paolo Lora Lamia

"Sono così felice. Abbiamo concluso questa settimana giocando davvero come dovevamo: competendo, esigendo da noi stessi, adattandoci all'avversario e giocando con personalità. A volte dominando e andando in area, essendo intensi e aggressivi quando necessario". Inizia così l'intervista rilasciata da Unai Emery ai microfoni di TNT Sports, dopo il successo per 2-1 dell'Aston Villa contro l'Arsenal: "Il Villa Park è speciale, i tifosi ci trasmettono energia. Il modo in cui hanno risposto è fantastico", prosegue l'ex mister di Siviglia e Villarreal.

Con questo successo, in attesa degli altri risultati, i Villans si portano momentaneamente al secondo posto a -3 dai Gunners. Una posizione di tutto rispetto, per una formazione che sta ben figurando anche in Europa League. Emery, però, sapendo bene che la stagione sarà ancora lunga e piena di ostacoli, non si lascia andare a facili entusiasmi: "Ci concentreremo partita per partita. Sappiamo che l'unica via d'uscita è concentrarci su ogni competizione. Vogliamo giocare bene in Europa League, ma la Premier League è la nostra priorità. Dobbiamo reagire come abbiamo fatto oggi".

CLASSIFICA
1. Arsenal 33*
2. Aston Villa 30*
3. Manchester City 28
4. Chelsea 24
5. Crystal Palace 23
6. Sunderland 23
7. Brighton 22
8. Liverpool 22
9. Manchester United 22
10. Everton 21
11. Brentford 19
12. Bournemouth 19
13. Tottenham 19
14. Newcastle 19
15. Fulham 17
16. Nottingham Forest 15
17. Leeds 14
18. West Ham 12
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2

*una gara in più

