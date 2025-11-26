La crisi del Liverpool è senza fine? Slot: "Situazione ridicola e incredibile"

L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, non si nasconde: e come potrebbe, visti i numeri desolanti della squadra che ha dominato l'ultima Premier League.

I Reds arrivano da una sconfitta casalinga per 3-0 contro il Nottingham Forest e attualmente sono all'12° posto in campionato (risultato peggiore negli ultimi 10 anni).

In vista della partita casalinga di Champions League di mercoledì contro il PSV Eindhoven, Slot ha dichiarato sulla situazione dei suoi: "La descriverei come ridicola, quasi. Qualcosa in cui non mi aspettavo di essere. Non in nessun club in cui ho lavorato, figuriamoci al Liverpool. È incredibile. Ma se vai in cerca di una scusa, non troverai mai abbastanza motivi per giocare così. Inaspettato per il club, per me e per tutti".

Poi rilancia: "Sto lavorando in un club dove se hai bisogno di affrontare le difficoltà, questo è il miglior club per farlo. Più diventa difficile in un club come questo, più siamo insieme per raggiungere le cose che il Liverpool di solito raggiunge". Un aspetto fondamentale è quello delle reti subite: "Sì, stiamo concedendo molti più gol rispetto alla scorsa stagione" - conferma l'allenatore - ". La quantità di gol che abbiamo subito e la quantità è quasi ridicola per un club come noi. Mi assumo la responsabilità e mi sento in colpa per questo".