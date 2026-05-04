Domani Arsenal-Atletico, Simeone convoca Julian Alvarez e Giuliano. Arteta ha 2 dubbi

L’Arsenal sogna di tornare in finale di Champions League per la prima volta dal 2006 (esattamente 20 anni fa, quando persero contro il Barcellona) e si giocherà tutto nel ritorno della semifinale contro l’Atlético Madrid, in programma domani all’Emirates Stadium.

Dopo l’1-1 dell’andata, la sfida è completamente aperta. Il tecnico Mikel Arteta spera di recuperare pedine fondamentali come Martin Odegaard e Kai Havertz, assenti nell’ultima gara di Premier League vinta 3-0 contro il Fulham, risultato che ha dato grande fiducia all’ambiente londinese. Anche i Colchoneros, però, arrivano con qualche incognita. In particolare, tiene banco la situazione di Julian Alvarez: l’attaccante argentino, già a segno all’andata su rigore, è alle prese con un problema fisico che lo ha tenuto fuori nell’ultimo match di Liga contro il Valencia. Nonostante ciò, è stato convocato per la trasferta di Londra (così come Giuliano Simeone), ma la sua presenza resta in dubbio.

L’Atlético preferisce non scoprire le carte, lasciando l’Arsenal nell’incertezza. Una strategia che potrebbe rivelarsi decisiva, considerando l’impatto dell’ex Manchester City in questa edizione della Champions: 10 gol e 4 assist in 14 presenze.