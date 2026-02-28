C'è il Klassiker in Bundesliga! Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Bayern Monaco

La Germania trattiene il fiato: il Borussia Dortmund ospita il Bayern Monaco al Signal Iduna Park, gremito in ogni ordine di posto per il match più atteso dell’anno. Calcio d’inizio alle 18:30, con una classifica che sorride ai bavaresi, avanti di otto punti.

Il Dortmund arriva all’appuntamento dopo l’eliminazione nei playoff di Champions League contro l’Atalanta, ma in campionato è una macchina quasi perfetta: 16 gare senza sconfitte, 11 vittorie, e un’unica caduta stagionale proprio contro il Bayern all’andata. Niko Kovač ritrova Karim Adeyemi dal primo minuto dopo il gol di Bergamo; con lui Maximilian Beier alle spalle di Fábio Silva. In difesa spazio a Nico Schlotterbeck e Waldemar Anton.

Il Bayern, invece, ha perso una sola partita in Bundesliga, vanta il miglior attacco (85 gol) e la difesa più solida (21 subiti). Vincere significherebbe ipotecare il titolo. Davanti Harry Kane e Michael Olise, in mezzo Joshua Kimmich con Aleksandar Pavlović, Jonas Urbig tra i pali.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Couto, Schlotterbeck, Anton, Svensson; Can, Nmecha, Sabitzer; Adeyemi, Beier, Silva

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Urbig; Stanišić, Upamecano, Tah; Kimmich, Pavlović, Laimer, Olise; Gnabry, Díaz; Kane