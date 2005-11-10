Mykhailo Mudryk ha puntato il dito contro la nazionale ucraina per la propria squalifica legata al doping in un'intervista rilasciata al podcast ucraino Guest of Gordon. L'esterno ha definito la positività "un fulmine a ciel sereno" che inizialmente faticava a credere vera, descrivendo il contraccolpo emotivo come "cadere da un grattacielo: in un sogno tocchi terra, nella vita continui a precipitare. Mi ha colpito duramente a livello mentale".

Ripercorrendo quanto accaduto, Mudryk ha ammesso di aver avuto voglia di ubriacarsi e ha aggiunto di non aver mai sentito parlare prima del meldonium: "È una sostanza che puoi procurarti solo nell'Europa dell'Est. Può essere entrata nel mio organismo soltanto in Ucraina, in Inghilterra non esiste un farmaco del genere".

Alla domanda su come la sostanza sia finita nel suo corpo, il calciatore ha accusato apertamente la gestione del ritiro: "La nazionale ucraina non ha alcun sistema di sicurezza. Nei club, quando vai in trasferta, ci sono sempre persone responsabili di ciò che accade ai piani dell'hotel e nella squadra, gente che tiene tutto sotto controllo. Nella nazionale ucraina, invece, abbiamo un nutrizionista che ci distribuisce pillole ogni paio di giorni prima delle partite: ci porta un bicchierino e tutti devono prendere le pillole che ci sono dentro". Alla domanda diretta se incolpasse la nazionale ucraina, ha risposto: "Sì, esattamente".