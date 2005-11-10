Federico Valverde ha espresso apertamente il desiderio che Diego Forlán resti alla guida della nazionale uruguaiana, elogiando il clima respirato nel gruppo durante la sosta di novembre. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di DSports prima di fare ritorno in Spagna per riaggregarsi al Real Madrid, il centrocampista ha sottolineato l'ottimo feeling instaurato con l'ex attaccante, con il vice Diego "Ruso" Pérez e con tutto lo staff tecnico: "A tutti noi piacerebbe moltissimo che restasse. Il lavoro quotidiano con lui e con il Ruso è stato davvero piacevole. Abbiamo avuto ottimi allenatori, è stato spettacolare: abbiamo lavorato benissimo e si respirava tantissima energia positiva", ha dichiarato Valverde.

Il giocatore dei Blancos ha poi raccontato la profonda ammirazione che nutre nei confronti di Forlán, ribattezzato in patria Cachavacha, ricordando di essere cresciuto seguendo le gesta dell'ex bomber della Celeste: "Vediamo Diego per quello che è, esattamente come fanno tutti gli uruguaiani: una figura che ci ha resi felici attraverso il calcio e che ci ha regalato speranza. Sono cresciuto guardandolo giocare, per noi è un personaggio incredibile e qualsiasi consiglio arrivi da lui è sempre ben accetto".

Valverde si è infine detto pienamente soddisfatto dei risultati ottenuti dall'Uruguay in questa finestra internazionale autunnale. La selezione sudamericana ha infatti chiuso il proprio percorso con un bilancio perfetto, imponendosi prima per 2-1 nel sentito derby contro l'Argentina a Buenos Aires e travolgendo poi per 5-0 la Repubblica Dominicana davanti al pubblico di Maldonado.