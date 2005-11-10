La FIFA ha ufficializzato l'elenco delle candidature per le prossime elezioni presidenziali, in programma il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco, in occasione del 77° Congresso della federazione internazionale. "A seguito della convocazione indetta dal Consiglio FIFA lo scorso 29 aprile 2026, il segretariato generale ha ricevuto dalle federazioni affiliate tre proposte ufficiali, elencate in rigoroso ordine alfabetico per cognome: Philippe Diallo, Gianni Infantino e Kohzo Tashima.

Come previsto dal Regolamento di Governance della FIFA, tutta la documentazione è stata ora trasmessa al Comitato Elettorale, chiamato a esaminare i fascicoli e a deliberare sull'ammissione definitiva dei candidati alla corsa presidenziale. Secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal calendario elettorale, l'elenco ufficiale dei profili ammessi verrà notificato alle federazioni affiliate entro e non oltre il 18 febbraio 2027.

Tutti i dettagli e le procedure che regolano la corsa ai vertici del calcio mondiale restano disciplinati dallo Statuto FIFA e dalla sezione IV del Regolamento di Governance, oltre che nella circolare numero 1962 dedicata all'appuntamento elettorale del prossimo anno. Si preannuncia dunque una sfida a tre per la guida della massima istituzione calcistica internazionale".