Un riferimento a GTA VI per rompere il ghiaccio, poi un racconto decisamente più intimo e personale. Prima di affrontare il futuro dell'Olympique Lione, mercoledì Michele Kang si è concessa un esordio spiazzante nella conferenza stampa straordinaria organizzata dal club transalpino: "Se pensavate di essere qui per il lancio di GTA VI, ho una brutta notizia: non siete nel posto giusto. Ho appena scoperto che è un fenomeno mondiale". Una battuta legata al celebre videogioco per aprire un intervento in cui la presidente è tornata anche sulla svolta personale rappresentata dal suo impegno ai vertici della società.

Fino a poco tempo fa dedicata esclusivamente al calcio femminile, Michele Kang ha ammesso che non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi a guidare un club maschile bisognoso di un risanamento così urgente. La numero uno dell'OL ha descritto la sua discesa in campo come una scelta necessaria per tutelare l'intera storia del club: "Ho deciso che dovevo fare tutto ciò che era in mio potere per salvare un'istituzione che rappresenta l'orgoglio di Lione da oltre 75 anni".

La presidente ha infine fatto riferimento a un esborso economico ben superiore rispetto a quanto avesse inizialmente messo in preventivo. Oggi, però, il suo progetto guarda con decisione al lungo periodo, con il chiaro obiettivo di ricostruire la società e ricucire il legame con la tifoseria: "Abbiamo intenzione di consegnare questo club alla prossima generazione più forte di come lo abbiamo trovato".